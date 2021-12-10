Antalya'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde iki aile arasında çıkan ve pompalı tüfeğinin de kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Merkez Mahallesi 2098 Sokak'ta iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, diğer aile üyelerinin de karışmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu ayağına saçmalar isabet eden Orhan Nazlı ile darbedilen eşi Döndü Nazlı ve torunu Orhan Nazlı yaralandı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kavgayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Çevik Kuvvet ekibi, iki aile arasında yeniden kavga çıkma ihtimaline karşı bölgede güvenlik önlemi aldı.

AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri

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