Antalya'da ihtiyaç sahiplerine yardımlar sürüyor Antalya'nın Serik, Akseki ve Kumluca ilçelerinde ihtiyaç sahiplerine yardımlar devam ediyor.

Antalya'nın Serik, Akseki ve Kumluca ilçelerinde ihtiyaç sahiplerine yardımlar devam ediyor.

Serik ilçesinde iş insanları Ergüven Yılmaz ve Hasan Ali Yılmaz tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan yaşlılara gıda paketi yardımında bulunuldu.

İş insanları ilçedeki 300 eve gıda paketi bıraktı.

Ergüven Yılmaz, hastalıkla mücadelede yaşlıları yalnız bırakmak istemediklerini söyledi.

- Akseki

Akseki ilçesinde de belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerine gıda paketleri veriliyor.

Belediye Başkanı İbrahim Özkan, ihtiyaç sahiplerini bu zorlu süreçte unutmadıklarını söyledi.

İlçede dezenfeksiyon çalışmalarının da aralıksız sürdüğünü anlatan Özkan, vatandaşlara telefon aracılığıyla ulaştıklarını, evde kalmaları gerektiği yönünde uyarıda bulunduklarını kaydetti.

Kumluca

Kumluca ilçesinde de "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında dağıtılacak bin liralık sosyal yardım ödemeleri, ihtiyaç sahibi ailelerin evine giden jandarma ekiplerince teslim ediliyor.

Jandarma ekipleri, uygulamayla Mavikent, Adrasan ve Beykonak mahallelerinde bin liralık sosyal yardım ödemelerini hak sahibi ailelerin evlerine götürdü.

Kaynak: AA