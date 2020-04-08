Antalya'da ihtiyaç sahiplerine barınma imkanı Antalya Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ihtiyaç sahibi 88 kişi, açılan merkezde ağırlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ihtiyaç sahibi 88 kişi, açılan merkezde ağırlanıyor.

Gidecek evleri olmayan ve yaşamlarını sokakta sürdüren 88 kişinin beslenme, barınma ve sağlık gibi temel ihtiyaçları Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan Bimekan Merkezinde karşılanıyor.

Merkezde, Büyükşehir Belediyesince yatakhane ve yemekhane gibi ortak kullanım alanları düzenli olarak dezenfekte ediliyor, rutin sağlık kontrolleri yapılıyor.

Merkezde kalanlardan 72 yaşındaki F. G, merkezde her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını ifade ederek, "Görevliler her gün ateşimizi ölçüyor, ellerimiz dezenfekte ediliyor." dedi.

C.K. ise imkan sağlayanlara teşekkür ederek, merkezde kendilerine çok iyi bakıldığını dile getirdi.

N.D. de "Kalp ameliyatı oldum ve KOAH hastasıyım. Burada ilaçlarımızı da alıyorlar, sağlık kontrolümüzü de yapıyorlar. Odalarımız dezenfekte ediliyor. Yemeklerimiz güzel. Buradaki personel çok iyi ve çok anlayışlı, hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA