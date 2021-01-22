Antalya'da ihtiyaç sahibi öğrencilere 110 tablet desteği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan "Küçük Parmaklar" tablet dağıtım kampanyası kapsamında, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Antalya Ticaret Borsası (ATB), Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 110 klavyeli tablet bağışında bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan "Küçük Parmaklar" tablet dağıtım kampanyası kapsamında, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Antalya Ticaret Borsası (ATB), Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 110 klavyeli tablet bağışında bulundu.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, TOBB öncülüğünde, Türkiye genelinde salgın sürecinde uzaktan eğitim gören ve maddi imkanı olmayan 30 bin öğrenci için "Tabletsiz öğrenci kalmasın" hedefiyle yola çıkılarak başlatılan kampanyaya, ATSO ile ATB de katkı sağladı.

İhtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere toplamda 110 klavyeli tablet, Vali Ersin Yazıcı, ATSO Başkanı Davut Çetin, ATB Başkanı Ali Çandır ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er'in valilikte katıldığı törenle İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yazıcı, bir ülkenin geleceğine yapılacak en önemli yatırımın gençlerin eğitimine sağlanacak destek olduğunu belirtti.

Salgın sürecinde tablet ya da bilgisayarları olmadığı için uzaktan eğitime katılma imkanı bulamayan öğrencilere yapılan bu desteği çok değerli bulduğunu aktaran Yazıcı, ATSO ile ATB yönetimlerine ve üyelerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Çocuklara destek

ATSO Başkanı Davut Çetin de geleceğin güvencesi olarak gördükleri gençlerin eğitimini çok önemsediklerini vurguladı.

Ülkenin ekonomisini büyütmeye çalışırken eğitime yatırım yapmayı da ihmal etmediklerine dikkati çeken Çetin, şunları kaydetti:

"Sosyal sorumluluk bilinciyle, ihtiyaç sahibi öğrencilere her sene oda ve borsalarımız bünyesinde eğitim yardımı yapıyoruz. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize 110 klavyeli tablet temin ettik. Bu tabletleri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ederek çocuklarımızın eğitimlerine katkı sunmayı, mutluluklarına ortak olmayı hedefliyoruz. Son bir yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan, ekonomiyi, ticareti, sosyal yaşamımızı ve alışkanlıklarımızı değiştiren Kovid-19 salgınının yaralarını ulusça birlikte sarmak için seferber olduk. Bu kapsamda devletimizin çalışmalarına destek olmaya ve yeni projelerle ihtiyaç sahiplerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

ATB Başkanı Ali Çandır ise uzaktan eğitim gören bazı çocukların eğitime ulaşmakta zorluk çektiğini ifade etti.

Çocukların eğitimden uzaklaşmaması için onlara destek vermek istediklerini aktaran Çandır, "TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde başlatılan Küçük Parmaklar kampanyasına destekte bulunduk. Umuyorum geleceğimiz olan çocuklarımız daha iyi eğitim olanaklarıyla kendilerini ve ülkemizi daha ileriye taşıyabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek