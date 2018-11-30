Antalya'da İhracat Arttı, İthalat Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Dış Ticaret İstatistikleri verilerine göre, Antalya'da ihracat 2018 yılı Ekim ayında, 2017 yılının aynı ayına göre ayına göre artarak 110,9 milyon dolar, ithalat azalarak 51,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK, Batı Akdeniz 2018 yılı Ekim ayı "Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, ülke genelinde ihracat yüzde 13 arttı, ithalat yüzde 23,8 azaldı.

Batı Akdeniz

Verilere göre, Antalya'da ihracat 2018 yılı Ekim ayında, 2017 yılının aynı ayına göre ayına göre artarak 110,9 milyon dolar, ithalat azalarak 51,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekim 2018 verilerine göre, Isparta'da ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre azalarak 15,8 milyon dolar, ithalat azalarak 3,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Burdur'da ihracat 2018 yılı Ekim ayında, 2017 yılının aynı ayına göre azalarak 18,3 milyon dolar, ithalat azalarak 1,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. - ANTALYA