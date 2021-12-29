Antalya'da içerisinde uyuşturucu bulunan valizin sahibi gözaltına alındı - Haberler
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Antalya'da içerisinde uyuşturucu bulunan valizin sahibi gözaltına alındı

Antalya'da içerisinde uyuşturucu bulunan valizin sahibi gözaltına alındı
AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Elazığ'dan yolcu otobüsüne verdiği valizde uyuşturucu ele geçirilen kişi yakalandı.

GAZİPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Elazığ'dan yolcu otobüsüne verdiği valizde uyuşturucu ele geçirilen kişi yakalandı.

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişindeki kontrol noktasında durdurduğu bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

Narkotik dedektör köpeği "Pars"ın tepki vermesi üzerine açılan valizde 10 kilogram skunk ele geçirildi.

Valizi Elazığ Terminali'nden otobüse verdiği tespit edilen F.E. gözaltına alındı.

AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri

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