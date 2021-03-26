Antalya'da iç çamaşırında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel
Antalya'da iç çamaşırında esrar ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Antalya'da iç çamaşırında esrar ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gazipaşa ilçesi kontrol noktasında şehirlerarası bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Narkotik köpeğinin yolculardan E.B'nin bulunduğu koltuğa tepki vermesi üzerine arama yapıldı.
İç çamaşırında bir miktar esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca