Antalya'da iç çamaşırında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
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Antalya'da iç çamaşırında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel
Antalya'da iç çamaşırında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da iç çamaşırında esrar ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu
Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu

Antalya'da iç çamaşırında esrar ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gazipaşa ilçesi kontrol noktasında şehirlerarası bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Narkotik köpeğinin yolculardan E.B'nin bulunduğu koltuğa tepki vermesi üzerine arama yapıldı.

İç çamaşırında bir miktar esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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