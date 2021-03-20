Antalya'da huzurevi sakinleri fidan dikti
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Antalya'da huzurevi sakinleri fidan dikti

20.03.2021 16:03 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:12
Antalya'da huzurevi sakinleri fidan dikti

Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi sakinleri fidan dikti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi sakinleri fidan dikti.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevi bahçesinde fidanları toprakla buluşturdu.

Huzurevi sakinlerinin isimlerinin verildiği fidanların bakımını da kendisi yapacak.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle birçok etkinliği gerçekleştiremediklerini, bu yıl huzurevinde yaşayan her bir birey için kendi adlarına fidan diktiklerini kaydetti.

Huzurevi sakini Abraham Arslan, etkinliğin kendilerini mutlu ettiğini bildirdi.

Dikilen fidanların değerini ilerleyen zamanlarda anlayacaklarını anlatan Arslan, "Bu fidanlar da bizimle beraber yaş alacak." dedi.

Huzurevi sakini Ateş Kar ise bu etkinliğin hem doğa hem de kendileri için çok güzel olduğunu belirterek, "Benimde dikili bir ağacım olduğu için çok mutlu oldum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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