Antalya'da huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi

ANTALYA (AA) - Antalya'da 498 jandarmanın katılımıyla narkotik ağırlıklı "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan 498 personelin katılımıyla 11 saat süren uygulamada, 214 metruk bina, park-bahçe, kahvehane, çay bahçesi, sokak, cadde, lokanta ve alışveriş merkezlerinin kontrolü yapıldı.

Uygulamada 5 bin 88 şahıs ve 873 araç sorgulanırken, aranan 5 şahıs ve 17 araç yakalanırken, 120 gram skunk ve bir tabanca ele geçirildi.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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