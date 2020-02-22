Antalya'da "Huzur Akdeniz Uygulaması"nda aranan 73 kişi yakalandı

22.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:08

Antalya'da düzenlenen "Huzur Akdeniz Uygulaması"nda aranması olan 73 kişi yakalandı.

Kent genelinde asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla "Huzur Akdeniz Uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulamaya 1888 personelin görev aldığı, deniz araçları, helikopterler ve dedektör köpeklerinin kullanıldığı uygulamada 53 sabit nokta ve 371 umuma açık yerde 21 bin 742 kişinin kimlik bilgisi sorgulandı.

Arandıkları tespit edilen 73 kişi yakalandı, 4 kişi gözaltına alındı, 93 sürücüye 74 bin 946 lira ceza uygulandı, 21 araç trafikten men edildi, bir aracın çalıntı olduğu belirlendi.



Uygulamada iki tabanca, esrar ve bir iş yerindeki 277 kaçak içki ele geçirildi.

Kaynak: AA