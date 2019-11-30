Antalya'da 'Huzur Akdeniz' uygulaması

30.11.2019 00:14 | Son Güncelleme: 30.11.2019 00:19

Antalya'da hava destekli 'Huzur Akdeniz' asayiş uygulamasında denetimler yapıldı.



Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde saat 21.30 itibariyle helikopter destekli Huzur Akdeniz asayiş uygulaması başlatıldı. Ekipler, il merkezinde 40, ilçelerde 30 olmak üzere daha önceden belirlenen toplam 70 noktada yol uygulamasına, 135 eğlence mekanında ise denetime başladı.



Uygulamanın gece 01.00'a kadar süreceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA