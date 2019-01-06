Antalya'da "Huzur Akdeniz" Asayiş Uygulaması

Antalya'da, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, "Huzur Akdeniz" asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte kamu düzeninin sağlanması, genel sağlık, genel ahlak ve başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması ve kamuya açık alanları güvenli ortamlar haline getirilmesi amacıyla iki aşamalı "Huzur Akdeniz" uygulaması yapıldı.

Uygulamaya Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Güvenlik, Çocuk, Trafik Denetleme ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri başta olmak üzere diğer birimlerinde aralarında bulundğu bin 242 personel, 276 ekip, 1 helikopter, 1 deniz aracı ve 4 dedektör polis köpeği katıldı.

Kentin giriş ve çıkışları ile merkezinde önceden tespit edilen 39 sabit uygulama noktası ve 216 kamuya açık alanda şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapıldı.

Uygulamada 8 bin 556 kişi sorgulandı. 9 şahsa adli ve idari işlem yapılıp, 459 lira para cezası kesilen uygulamada, bin 367 araç kontrol edilip, 138 araca 104 bin 309 lira cezası kesildi. Uygulamada 16 araç trafikten men edilip, kontrol edilen 154 iş yerinden 7'sine cezai işlem uygulandı.

Uygulamada esnasında, 1 tabanca, 197 mermi, 28 gram eroin, 6 gram esrar ve 24 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Ayrıca Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Kaleiçi-Yat Limanı bölgesinde yapılan uygulamada 6 tekne de incelendi.

Kaynak: AA