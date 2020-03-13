Antalya'da hükümlü kadın kamyonetin camlarını kırdı
Antalya'da hükümlü bir kadın kamyonetin camlarını kaldırım taşıyla kırdı.
13.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:02
Antalya'da hükümlü bir kadın kamyonetin camlarını kaldırım taşıyla kırdı.
Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'ndeki Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün yakınlarında bir kadının kamyonete zarar verdiği ihbarını alan polis ekipleri, 17 FY 442 plakalı kamyonetin camlarının kaldırım taşıyla kırıldığını tespit etti.
Olayın şüphelisi, Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne bağlı çalışan hükümlü T.B'yi (38) bankta otururken gözaltına aldı.
T.B'nin, Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne bağlı çalışan hükümlü İ.O, ile tartışması üzerine olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.
İkili, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA