Antalya'da hortum toptancı halinde ortalığı birbirine kattı... Yaşanan o anlar kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya'da hortum toptancı halinde ortalığı birbirine kattı... Yaşanan o anlar kamerada

Antalya'da hortum toptancı halinde ortalığı birbirine kattı.

04.07.2020 11:51 | Son Güncelleme: 04.07.2020 12:21

Antalya'da hortum toptancı halinde ortalığı birbirine kattı... Yaşanan o anlar kamerada

Dev şemsiyeler otomobillerin üzerine düştü, ortalık savaş alanına döndü

İnsanların ölümden döndüğü o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

ANTALYA - Antalya'da biranda ortaya çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi. Sebze meyve halinde bulunan dev şemsiyeler hortumun şiddetiyle savrulup otomobillerin üzerine düştü, 20 esnaf şemsiyeyi güçlükle kaldırıp altındaki otomobili kurtardı.Hortuma dayanamayan dev şemsiye parçalanıp hızla sürüklenince aynı anda şemsiyenin çevresinde bulunanlar büyük tehlike atlattı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Akıl almaz olay Antalya'nın Serik ilçesi toptancı halinde yaşandı. Güneşin hakim olduğu öğle saatlerinde biranda ortaya çıkan hortum önüne gelen her şeyi uçurdu. Devrilen şemsiyeler otomobillerin üzerine düştü. Araçlarda maddi hasar oluştu. Otomobilin çadırın altında kaldığını gören vatandaşlar yaklaşık 20 kişi olmalarına rağmen şemsiyeyi güçlükle kaldırıp altındaki aracın çıkmasını sağladılar. Aracın kurtarılmasının ardından şemsiye, rüzgarın etkisiyle parçalanıp savruldu. Bu sırada şemsiyenin çevresinde bulunan vatandaşlar büyük tehlike atlattı. Hortumun dinmesiyle birlikte vatandaşlar hasar gören halde temizlik yaptı.

Hal esnaflarından İlyas Topçu. " Saat 12: 30 civarlarında dükkanda otururken birden aşağıdan gelen lodosla birlikte bir anda bir hortum oluştu. Şemsiye bir anda arabanın üstüne yıkıldı derken diğer şemsiyelerle birlikte birinin brandasını attı, çatının üzerine uçtu. Bir kaç araba zarar gördü. Şu anda durum sakin ama daha önce böyle bir olay yaşamadık. Şemsiyeleri kapatmaya bile fırsatımız olmadı her şey saniyeler içinde oldu" diye konuştu.

Antalya'da hortum toptancı halinde ortalığı birbirine kattı... Yaşanan o anlar kamerada

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu Haber
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı Haber
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor Haber
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti Haber
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
Konya'da görülen et yiyen örümcekten dolayı vatandaşlar tedirgin Haber
Konya'da görülen et yiyen örümcekten dolayı vatandaşlar tedirgin
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor Haber
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
Türkiye'den 'Yeniköy Kasabı' denilerek yollanan Del Bosque, İspanya'yı 2010'da Dünya şampiyonluğuna taşıdı
Türkiye'den "Yeniköy Kasabı" denilerek yollanan Del Bosque, İspanya'yı 2010'da Dünya şampiyonluğuna taşıdı
Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi
Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi
TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin menajeri: Vedat'a İngiltere ve İtalya'dan resmi teklifler var
Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin menajeri: Vedat'a İngiltere ve İtalya'dan resmi teklifler var
ABD'li uzmana göre koronavirüsün yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir
ABD'li uzmana göre koronavirüsün yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir
Ankara Emniyet Müdürlüğü: Saldırıda bulunan avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız
Ankara Emniyet Müdürlüğü: Saldırıda bulunan avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Yılmaz Tunç Bülent Turan Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Sibel Can Ozan Güven İbrahim Tatlıses
Spor Ahmet Ağaoğlu Ivan Obradovic Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Tbmm Silah Temmuz Patlama
Şu an buradasınız: Antalya'da hortum toptancı halinde ortalığı birbirine kattı... Yaşanan o anlar kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 12:50:23. #1.15#
title