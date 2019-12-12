Antalya'da "hortum" tatbikatı

12.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:12

Port Akdeniz Antalya Liman'nda olası bir hortuma karşı gerekli tedbirleri almak amacıyla "Acil Durum Müdahale Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), UMKE, Antalya Liman Başkanlığı ve ilgili kurumlar tarafından yapılan tatbikatta senaryo gereği, mendireğin önünden limana ulaşan hortum, 1 numaralı rıhtımda bulunan liman vincini devirerek sürükledi. Sürüklenen vinçte akaryakıt sızıntısına bağlı olarak yangın meydana geldi.

Ayrıca yönetim binasından geçen hortum, bina içinde çalışanların yaralanmasına neden oldu.

Liman bünyesinde görevli acil müdahale ekipleri ile acil durum destek kuruluşlarından yardım alınarak senaryonun gerektirdiği müdahaleler yapıldı.

Yaklaşık iki saat süren tatbikata Antalya Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli, Deniz Limanı Mülki İdare Amiri Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Antalya Gümrük Müdürü Mehmet Keske ve Antalya Liman Başkanı Mustafa Yılmaz da katıldı.

Tatbikatla, olası bir fırtına, hortum anında yapılması gerekenler canlandırılarak, meydana gelebilecek zararı en aza indirebilecek bilgi, beceri ve iletişim koordinasyonunun artırılması amaçlandığı bildirildi.

Kaynak: AA