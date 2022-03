ANTALYA (İHA) - Antalya'da hortum lüks villaları ve 5 yıldız otellerin antrenman sahalarını vurdu

ANTALYA Antalya'nın Serik ilçesinde dün akşam çıkan hortum turizm bölgesi Belek'te lüks villaların çatısını uçururken 5 yıldızlı otellerin antrenman sahalarındaki 25 metrelik aydınlatma direklerini de yerinden söktü. Olay sonrasında yeşil saha savaş meydanını aratmazken, işçiler yağmur gibi kiremit yağan sahadan kova kova kiremit topladı.

Dün akşam saatlerinde Serik ilçesinde etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Kadriye mahallesinde ise saat 21.30 sıralarında çıkan hortum lüks villaların çatısını uçurdu. Olayın bilançosu ise gündüz saatlerinde ortaya çıktı. Hortum nedeni ile villaların çatısında bulunan kiremitlerin yerlere savrulduğu görüldü. Bir villanın çatısında bulunan malzemeler ise bahçesine düştü. Bir başka villada oturan Hasan Ceylan'ın oturduğu villanın yatak odasına adeta cam yağdı.

10 metre yüksekliğindeki teller ise adeta kağıt gibi katlandı

Öte yandan hortum 5 yıldızlı otellerin yeşil sahalarını da vurdu. Hortum nedeni ile çim sahanın kenarında bulunan 25 metrelik 2 aydınlatma direği yerinden köklenerek yan yattı. Sahanın kenarında bulunan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki teller ise adeta kağıt gibi katlandı. Sabah sahaya gelen çalışanlar ise gördükleri karşısında şaşkına döndü. Ekipler sahanın açılması için çalışmalara başladı. İşçiler ise villanın çatısında uçarak sahaya dağılan kiremitleri kovalara doldurarak topladı. Yaşanan olaylarda herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Güvenlik kamerasında

Villanın çatısının atma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hortumun çıkış anı ve villanın çatısının uçması an be an kaydedildi. Yine görüntülerde hortum anında güvenlik kamerasının sallanması ve bir süre sonra zarar görüp devre dışı kalması yer aldı.

"Direkler 25 metre dayanamazdı"

Yaşananları anlatan halı saha görevlisi Kaya Doğan, "Saat 21.45 gibi bir fırtına geldi. Fırtına villaların çatısını bizim direkleri devirerek gidiyor. Seralar yıkıldı. Çandır'a kadar gitti. Çok şiddetli geldi. Direkler 25 metre dayanamazdı. Şimdi kaldıracağız. Sahamız yarına hazır olur" dedi.

"Şans eseri uyuduğumuz zaman denk gelmedi"

Villa sakini Hasan Ceylan ise şunları söyledi: "Saat 21.30 gibi rüzgar şiddetlendi. Daha sonra ise dolu başladı. Camdan dışarı baktık. Evimizin ikinci katından camlar dökülmeye başladı. Hortum evimizin camından içeriye izolasyon malzemesi soktu. Tüm yatak odası cam içerisinde kaldık. Şans eseri uyuduğumuz zaman denk gelmedi. Kiremitlerin uçtuğunu gördük. Şans eseri kimse caddede yürümüyordu. Ucuz atlattık. Allah'a şükür can kaybımız yok. Şuanda toparlamaya çalışıyoruz."