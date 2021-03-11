Antalya'da horoz dövüşü baskını: 22 gözaltı
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Antalya'da horoz dövüşü baskını: 22 gözaltı

11.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:21
Antalya'da horoz dövüşü baskını: 22 gözaltı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde horoz dövüşü yapılan adrese jandarma ekipleri tarafından düzenlenen baskında22 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde horoz dövüşü yapılan adrese jandarma ekipleri tarafından düzenlenen baskında

22 kişi gözaltına alındı. Yakalanan kişilere yasa dışı bahis, sosyal mesafe ve amacı dışında hayvan beslenmesi suçlarından toplam 312 bin 116 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Korubaşı Mahallesi'nde bir kümeste horoz dövüştürülerek bahis oynandığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, dün akşam söz konusu adrese baskın düzenledi. Baskında E.S. isimli şahsın evinin bahçesindeki ahırın içerisinde horoz kafeslerinin bulunduğu ve horoz dövüşlerinin yapıldığı bir alan oluşturulduğu görüldü. S.S., M.U., M.K., F.T., T.Ş., A.U., C.Y., O.U., F.D., İ.M.Ö., U.U., M.Ş., H.K., T.Ş., F.T., U.Y., R.E., O.A., H.K., A.T. ve Y.C. isimli 21 şahsın horoz dövüştürerek bahis oynadığı tespit edildi. 21 şahsa yasa dışı bahis ve kumar oynamaktan toplam 29 bin 392 TL idari para cezası uygulandı. Kümeste kumar oynayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan şahıslara ayrıca İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği toplam 69 bin 300 TL ceza yazıldı. Gazipaşa İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri bahis için dövüştürülen 53 adet horoza el koyarken, horozların sahibi E.S'ye 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun "Hayvanlar, doğal kapasitesini veya gücünü aşacak şekilde veya yaralanmasına, gereksiz acı çekmesine, kötü alışkanlıklara özendirilmesine neden olacak yöntemlerle eğitilemez" maddesi gereğince de 276 bin 183 TL para cezası kesildi. Gözaltına alınan şahıslar karakolda alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

(Ahmet Mervan Taş/İHA)

Antalya'da horoz dövüşü baskını: 22 gözaltı
Antalya'da horoz dövüşü baskını: 22 gözaltı
Antalya'da horoz dövüşü baskını: 22 gözaltı
Antalya'da horoz dövüşü baskını: 22 gözaltı
Antalya'da horoz dövüşü baskını: 22 gözaltı
Antalya'da horoz dövüşü baskını: 22 gözaltı
Antalya'da horoz dövüşü baskını: 22 gözaltı
Antalya'da horoz dövüşü baskını: 22 gözaltı
Antalya'da horoz dövüşü baskını: 22 gözaltı
Antalya'da horoz dövüşü baskını: 22 gözaltı
Antalya'da horoz dövüşü baskını: 22 gözaltı
Antalya'da horoz dövüşü baskını: 22 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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