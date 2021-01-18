Hobi olarak nergis yetiştirmeye başlayan üretici talebe yetişemiyor
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Hobi olarak nergis yetiştirmeye başlayan üretici talebe yetişemiyor

18.01.2021 15:15 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:49

Antalya'nın Serik ilçesinde akrabasının getirdiği tohumlarla hobi olarak nergis yetiştirmeye başlayan üretici, gelen taleplere yetişmekte zorlanıyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde akrabasının getirdiği tohumlarla hobi olarak nergis yetiştirmeye başlayan üretici, gelen taleplere yetişmekte zorlanıyor.

Makine mühendisi Ahmet Şahin, ilçedeki Üründü Mahallesi'nde bulunan 50 dönüm arazisine hem kokusu hem de görüntüsünü çok sevdiği nergis tohumlarını saçtı.

Burada yetiştirmeye başladığı nergisler açan Şahin, gelen talepler üzerine arazisindeki nergisleri iç piyasaya satmaya başladı.

Çok sayıda talep gelmesi üzerine siparişlere yetişemeyen Şahin, üretim ağını geliştirmeye karar verdi.

Öte yandan, nergislerin görsel şölen oluşturduğu tarlaya gelen çok sayıda kişi de bu güzel görüntü içinde çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor.

Üretici Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir yakınının kendisine getirdiği nergis tohumlarını tarlasına ekerek işe başladığını söyledi.

Eylül ayında erken çiçek açması için tohumdan fideye dönüşen nergisleri sulamaya başladıklarını anlatan Şahin, "Satışı daha fazla ve ekonomik olsun diye özellikle sulama yapıyoruz. Tabii tarlanın tamamının aynı anda çiçek açmamasında faydası var. Bu sene havalar sıcak gittiği için çiçeğin açması geç kaldı." dedi.

Ürettikleri nergisleri genelde iç pazara verdiklerini belirten Şahin, yurt dışına açılmayı düşündüğünü bildirdi.

Şahin, vatandaşların fotoğraf çekmek için yoğun talep gösterdiğini belirterek "Yoldan geçenlerin ilgisini çekiyor. Fotoğraf çektiriyorlar. Satın almak isteyenler oluyor. Biz de vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

Nergis tarlasını görmeye gelen Elif Zengin ise fotoğrafları sosyal medyadan gördüğünü anlattı.

Tarlanın hem kokusu hem de görseliyle çok güzel olduğunu belirten Zengin, "İlçemizde böyle bir Nergis çiçeklerinin olması çok güzel. Nergisin şu anda mevsimi. Merak ettik ve ziyarete geldik. Emeklerine sağlık." ifadelerini kullandı.

Hobi olarak nergis yetiştirmeye başlayan üretici talebe yetişemiyor
Hobi olarak nergis yetiştirmeye başlayan üretici talebe yetişemiyor
Hobi olarak nergis yetiştirmeye başlayan üretici talebe yetişemiyor
Hobi olarak nergis yetiştirmeye başlayan üretici talebe yetişemiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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