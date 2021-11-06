Antalya'da Hobi Festivali başladı

ANTALYA (AA) - Antalya'da Büyükşehir Belediyesince düzenlenen ve hobi tutkunlarını bir araya getiren "HobiFest 2021" başladı.

Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılışı gerçekleşen festivale, Türkiye'nin çeşitli illerinden 70'e yakın hobi kulübü katıldı.

"Doğadan sanata, sanattan doğaya" temasıyla renkli etkinliklere sahne olan festivalde, klasik otomobiller, off-road araçları, motosikletler ve bisikletler sergilendi.

Festivale doğa sporları, fotoğraf, kamp, karavan ve satranç gibi çeşitli alanlardan da katılım sağlayan hobi grupları doğa ve spor meraklılarına bilgilendirmelerde bulundu.

Çocuklar için ücretsiz düzenlenen eğitimlerin de yer aldığı festival, satranç turnuvası, izcilik etkinlikleri, drone ve motosiklet sürme yarışı, paramotor ve mikrolight gösterileri, mangala turnuvası, nostalji araç sergisi, motosiklet akrobasi gösterileriyle devam ediyor.

Lösemili çocuklar için saç kazıtma etkinliği

Yarın sona erecek festivalde, off-road araç gösterilerinin yanı sıra lösemili çocuklara destek vermek ve farkındalık oluşturmak için "Sende yoksa bende de yok" sloganıyla saç kazıtma etkinliği düzenlenecek.

HobiFest'i ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hobi tutkunlarını yeniden bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini belirten Böcek, "Türkiye'nin ilk ve tek hobi festivalini yapıyoruz. HobiFest büyüyerek devam edecek." dedi.

Böcek, katılımcılara teşekkür etti.