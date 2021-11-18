Antalya'da hırsızlıktan aranan şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da hırsızlıktan aranan şüpheli yakalandı

AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel
Antalya'da hırsızlıktan aranan şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde hırsızlıktan aranan şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde hırsızlıktan aranan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçlamasıyla aranan H.B'nin ilçede bulunduğunu belirledi.

Belirlenen adrese yapılan operasyonda H.B. gözaltına alındı.

H.B'nin çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Arazi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu can verdi

Arazi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu can verdi

 Antalya'da babası tarafından darbedildiği öne sürülen 3 aylık bebek hayatını kaybetti

Antalya'da babası tarafından darbedildiği öne sürülen 3 aylık bebek hayatını kaybetti

 Yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım

Yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım

AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title