Antalya'da hırsızlıktan aranan şüpheli yakalandı
AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel
Antalya'nın Kaş ilçesinde hırsızlıktan aranan şüpheli gözaltına alındı.
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde hırsızlıktan aranan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçlamasıyla aranan H.B'nin ilçede bulunduğunu belirledi.
Belirlenen adrese yapılan operasyonda H.B. gözaltına alındı.
H.B'nin çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri
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