Antalya'da hırsızlık zanlısı tutuklandı
15.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:08
Antalya'nın Serik ilçesinde demir çaldığı iddiasıyla yakalanan bir kişi tutuklandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde demir çaldığı iddiasıyla yakalanan bir kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı zamanlarda Kürüş Mahallesi'ndeki bir inşaattan 5 ton inşaat demiri ile Serik Belediyesine ait rögar kapaklarının çalınması üzerine çalışma başlattı.
Alınan eşkal doğrultusunda kimliği belirlenen M.G. (29) yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer