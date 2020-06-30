Antalya'da hırsızlık zanlısı tutuklandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
30.06.2020 11:33 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:43
Antalya'nın Manavgat ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yayla Mahallesi'nde bir evden para, cep telefonu ve cüzdan çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışmayla kısa sürede kimliği belirlenen A.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan çalınan cüzdan, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA