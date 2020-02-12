Antalya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

12.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:12

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elikesik Mahallesi'nde bir evin güneş enerjisi deposu ve buna ait malzemelerin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin aynı mahallede yaşayan F.Ö. (50) olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı evinde gözaltına aldı.



Konaklı Mahallesi'ndeki Konaklı Kongre Merkezi'nde kabloların çalınmasıyla ilgili İ.K. ve H.D. İstiklal Caddesi'nde yakalandı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA