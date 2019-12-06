Antalya'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı
Antalya'nın Serik ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suç Araştırma Timi ve İstihbarat Şubesi ile koordineli olarak Boğazkent, Çandır ve Hacıosmanlar mahallelerindeki hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma yaptı.
Farklı adreslerden 6 kömür, 6 odun sobası ve 7 su dinamosu çaldıkları iddiasıyla M.Y. (33), İ.A.(29) ve N.T. (27) gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.