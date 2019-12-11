Antalya'da hırsızlık yaptığı iddia edilen iki zanlı tutuklandı
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Antalya'da hırsızlık yaptığı iddia edilen iki zanlı tutuklandı

Antalya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

11.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:26
Antalya'da hırsızlık yaptığı iddia edilen iki zanlı tutuklandı

'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde iki aracın camlarının kırılarak iki hoparlör, iki teybin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen B.Ü. gözaltına alındı.

Başka bir hırsızlık olayında da Milli Egemenlik Mahallesi 9005 Sokak'ta park halindeki motosikleti çaldığı öne sürülen Y.Ş. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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