Antalya'da hırsızlık yaptı, Bilecik'te yakalandı

ANTALYA (İHA) - Bilecik'te denetim yapılan polis ekipleri, Genel Bilgi Taramasında (GBT) 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent geleninde yaptığı GBT sorgusunda, daha önceden Antalya'da hırsızlık yapmış ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sinan K.'yi yakaladı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa