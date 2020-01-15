Antalya'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Haberler » 3. Sayfa » Antalya'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haberler

Antalya'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hırsızlık suçuna karışan 1 şüpheli tutuklandı.

15.01.2020 12:33 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:38
Antalya'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

'nın ilçesinde hırsızlık suçuna karışan 1 şüpheli tutuklandı.


Olay, 8 Ocak Çarşamba günü gece saat 03.00 sıralarında 'ndeki bir ilkokulda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şüpheliler ilkokulun penceresini kırarak, içerideki 700 lirayı çaldı. Güvenlik kamera görüntüleri incelendiğinde şüphelilerin U.Ç. ile yaşları küçük O.E., O.C. ve E.M.K. olduğu tespit edildi. Yakalanan şüphelilerden yaşları küçük 3 kişi serbest bırakılırken, U.Ç. ise tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler