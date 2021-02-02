Antalya'da hırsızlık suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı
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Antalya'da hırsızlık suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı

02.02.2021 20:15 | Son Güncelleme: 02.02.2021 20:15
Antalya'da hırsızlık suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı

Antalya'da, haklarında hırsızlık suçundan hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Antalya'da, haklarında hırsızlık suçundan hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmada, hırsızlık suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan T.A. ile aynı suçtan 16 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası ile aranan O.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri süren hükümlülerin, yarın adli mercilere teslim edileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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