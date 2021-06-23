Antalya'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı
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Antalya'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı

Antalya'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde son bir haftada 11 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi, tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde son bir haftada 11 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi, tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde son bir haftada yapılan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin M.C.M. (23) olduğunu belirledi.

Alanya Otogarı'nda bir otobüste cep telefonunun çalındığı ihbarı üzerine operasyon düzenleyen ekip, hırsızlık şüphelisi M.C.M'yi Tosmur Mahallesi'nde bir iş yerine telefonu satmaya çalıştığı sırada yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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