Antalya'da hırsızlık iddiasıyla Norveçli 4 şüpheli yakalandı
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Antalya'da hırsızlık iddiasıyla Norveçli 4 şüpheli yakalandı

08.10.2020 19:29 | Son Güncelleme: 08.10.2020 19:32
Antalya'da hırsızlık iddiasıyla Norveçli 4 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, motosiklet hırsızlığı iddiasıyla Norveçli 4 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, motosiklet hırsızlığı iddiasıyla Norveçli 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı adreslerden 4 motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Norveçli S.G. (24), M.N.J. (20), A.G. (20) ve J.R'yi (20) yaşadıkları villada yakaladı.

Villada yapılan aramada çalıntı 2 motosiklet ele geçirildi. Şüpheliler, emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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