Antalya'da hırsızlık iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
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Atatürk Caddesi, Kumluca, Güncel

Antalya'da hırsızlık iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Kumluca ilçesinde iki ayrı evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3'ü kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

11.03.2020 23:12 | Son Güncelleme: 11.03.2020 23:12
Antalya'da hırsızlık iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Kumluca ilçesinde iki ayrı evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3'ü kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Zeytinlik Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda bulunan 07 AIL 644 plakalı araçta bulunanların Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Yapılan sorguda, araçta bulunan K.G'nin "hükümlü ve tutuklunun kaçması" ve "hırsızlık" suçlarından arandığının tespit edilmesi üzerine araçta bulunan S.A, C.B, K.A. ve T.A. gözaltına alındı.


Araçta yapılan aramada, kapı kilit dilini düşürmekte kullanılan iki plastik aparat ve çeşitli kıyafetler ele geçirildi.


Şüphelilerin daha önce hırsızlık olayına karışıp karışmadıklarının tespiti için güvenlik kameralarında yapılan incelemede, yakalandıkları araçla gittikleri iki ayrı evden toplam 17 bin 500 lira çaldıkları belirlendi.


Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: AA

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Manşet

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