Antalya'da hırsızlık iddiası

16.10.2019 11:46

Antalya'da, bir vatandaşın gömleğinin cebinden 150 lirasını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Kepez ilçesindeki bir alışveriş merkezi önünde bir vatandaşın gömleğinin cebinden el çabukluğu ile 150 lirasının çalındığının ihbar edilmesi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin H.D. olduğu tespit edildi.

İkametinde gözaltına alınan ve çok sayıda hırsızlık, uyuşturucu madde kullanma ve ticareti suçlarından kaydının olduğu belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA