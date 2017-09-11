Antalya'da Hırsızlık İddiası

Antalya'da bir AVM'de alışveriş yapan İran uyruklu M.K'nin cüzdanından 2 bin 700 dolar çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan İngiliz, tutuklandı.



Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, AVM'de bir mağazanın soyunma kabininde İran uyruklu M.K'ye ait cüzdandan 2 bin 700 doların çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Çalışma sonucu 34 yaşındaki İngiltere vatandaşı T.N'yi mağazada yakalayarak üzerini arayan ekipler, M.K'ye ait olduğu öne sürülen parayı buldu.



Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.