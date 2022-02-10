Antalya'da hırsızın beyaz ayakkabı takıntısı... Apartmana girerek sadece beyaz ayakkabıları çaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da hırsızın beyaz ayakkabı takıntısı... Apartmana girerek sadece beyaz ayakkabıları çaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Antalya'da hırsızın beyaz ayakkabı takıntısı... Apartmana girerek sadece beyaz ayakkabıları çaldıANTALYA Antalya'da bir apartmana giren hırsızın sadece beyaz ayakkabıları çalması, komik görüntüler ortaya çıkardı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da hırsızın beyaz ayakkabı takıntısı... Apartmana girerek sadece beyaz ayakkabıları çaldı

ANTALYA Antalya'da bir apartmana giren hırsızın sadece beyaz ayakkabıları çalması, komik görüntüler ortaya çıkardı.

Olay, Kepez İlçesi Yeni Mahallede bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde apartmana gire bir hırsız elinde bulunan torbalar ile kapı önlerinde bulunan ayakkabıları çaldı. Hırsızın siyah ayakkabılar içerisinde sadece beyaz olanları aldığı gözledi.

Olay anı ise apartmanda bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahsın 2 çift beyaz ayakkabıyı alması ve hızla uzaklaşması yer aldı.

Antalya'da hırsızın beyaz ayakkabı takıntısı... Apartmana girerek sadece beyaz ayakkabıları çaldı

Antalya'da hırsızın beyaz ayakkabı takıntısı... Apartmana girerek sadece beyaz ayakkabıları çaldı

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - 3. Sayfa

Antalya, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title