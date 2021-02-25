Antalya'da Hıdırlık Kulesi çevresindeki kazılarda Roma dönemine ait hamam kalıntıları bulundu

Antalya'da 2. yüzyıldan kalma Hıdırlık Kulesi çevresindeki arkeolojik kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait hamam kalıntılarına ulaşıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda kentin önemli tarihi yapıları arasında yer alan Karaalioğlu Parkı'ndaki Hıdırlık Kulesi çevresinde kazı çalışmaları devam ediyor.

Antalya Müze Müdürlüğünün denetimleriyle gerçekleştirilen ve daha önce 1927'de yapılan buz fabrikası kalıntılarının bulunduğu bölgede, 1500 yıllık ve Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen hamam kalıntılarına rastlandı. Hamamın ısıtma ve kanal kısmı kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı.

Kulenin kuzey kısmındaki kazılarda da kale suru kalıntıları bulundu.

Hıdırlık Kulesi'nin özellikleri

2. yüzyılda yapılan, deniz feneri ve körfeze gelen gemileri gözetleme kulesi olarak kullanılan Hıdırlık Kulesi, surların güneybatı köşesinde Karaalioğlu Parkı'nda yer alıyor. 14 metre yüksekliğinde, alt kısmı kare ve üstü silindir biçimindeki kuleyi, Roma imparatoru Hadriyanus'un yaptırdığı tahmin ediliyor.

Alt katta küçük bir oda bulunan kulenin üst katında ise oldukça kalın bir duvar kitlesinin çevresinde gezi alanı bulunuyor. Buradan merdivenle, bir dehliz içinden üst kata çıkılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun