Antalya'da "Her okula bir sokak köpeği" projesi

05.11.2019 09:58

Antalya'da Sahil Antalya ve Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Her okula bir sokak köpeği" projesi protokolü imzalandı. Proje kapsamında okullara kulübe ile köpeklerin beslenme ve bakımları Sahil Antalya tarafından yapılacak.



Dünyanın en önemli plajlarından olan ve Konyaaltı'nda 12 ay hizmet veren "Sahil Antalya Yaşam Parkı" Alkoçlar Tursetalya İş Ortaklığı (ALSE) Yönetim Kurulu yeni ve örnek bir projeyi hayata geçirdi. Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteği ile "Her okula bir sokak köpeği" projesi kapsamında belirlenen okullara kulübe ile köpeklerin 6 aylık beslenme, bakımları ve ilk aşıları Sahil Antalya tarafından yapılacak. Proje ile öğrencilerin hayvan sevgisi, bakımı ve sokak hayvanları konusunda eğitim almaları ve bu sayede sorumluluk duygularının geliştirilmesi amaçlanıyor.



İşbirliği protokolü Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar ile Sahil Antalya Proje Müdürü Zafer Ertürk arasında imzalandı. Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar, çocukların kendinden farklı bir canlı ile iletişime geçtiği zaman, ilerideki dönemlerde kendisinden farklı insanlarla daha iyi iletişim kurabildiğini kaydederek, "Her ailenin evine kedi, köpek alacak şartları yok. Okulda bir köpek olduğu zaman ailede bu eksiklikten kurtuluyor. Çocuklar derslere karşı daha ilgili oluyor ve okula gitmek için daha istekli davranıyorlar. Eve döndüklerinde aile ile ilişkileri daha iyi oluyor. Engelli ile daha iyi bir iletişim kuruyor, çocukla daha güzel iletişim kuruyor, kendinden farklı dil, din, ırktaki insanlarla ve yaşlılarla daha iyi bir iletişim içerisinde oluyor. Bu köpek bunun için ilk adım" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA