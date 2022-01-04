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Antalya'da helikopter ve drone destekli trafik denetimi yapıldı

Antalya'da helikopter ve drone destekli trafik denetimi yapıldı
AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel

Antalya'da helikopter ve drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

ANTALYA (AA) - Antalya'da helikopter ve drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Antalya kara yollarında helikopter ve drone destekli emniyet kemeri, radar, alkol, kırmızı ışık ve hatalı sollama gibi konularda denetim yapıldı.

Denetimler sonucu 1117 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı para cezası uygulandı.

Ayrıca, "Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı"nda 70 araç ve 320 yol kullanıcısına eğitim verildi.

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AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri

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