Antalya'da helikopter ve drone destekli trafik kontrolü

ANTALYA (İHA) - Antalya'da helikopter ve drone destekli trafik kontrolleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda, agresif sürücü davranışları denetimi kapsamında 6 bin 102 araç denetlendi. Işıklı donanımları ve kullanımı denetimi kapsamında ise bin 639 aracın denetimi gerçekleştirildi. Yük taşıyan araçlar denetimi kapsamında 661 araç denetlenerek 28 sürücüye, sivil otobüs denetimi kapsamında da ise 4 sürücüye toplam 9 adet trafik idari para cezası uygulandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince helikopter ve drone destekli trafik kontrolü gerçekleştirildi. 13-20 Aralık tarihleri arasında farklı saatlerde trafik ekiplerince havadan helikopter ve drone destekli emniyet kemeri, radar, alkol, kırmızı ışık denetimi, hatalı sollama gibi konularda denetim yapıldı.

Antalya'nın birçok noktasında geniş kapsamlı gerçekleştirilen trafik denetlemelerinde eksiği görülen araç ve sürücülerine cezai işlem uygulanırken, sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Havadan helikopter ve drone ile yapılan denetimler haricinde, şehirlerarası yolcu otobüslerine yönelik denetimlerde gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen denetimler sonucu, helikopter-drone denetiminde 92 sürücüye, agresif sürücü davranışları denetimi kapsamında 6 bin 102 araç denetlenerek 292 sürücüye, ışıklı donanımları ve kullanımı denetimi kapsamında bin 639 araç denetlenerek 106 sürücüye, yük taşıyan araçlar denetimi kapsamında 661 araç denetlenerek 28 sürücüye, sivil otobüs denetimi kapsamında da 4 sürücüye toplam 9 adet trafik idari para cezası uygulandı. - ANTALYA