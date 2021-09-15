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Antalya'da helikopter ve drone destekli trafik denetimi yapıldı

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'da helikopter ve drone destekli trafik denetimi yapıldı

Antalya'da helikopter ve drone ile trafik kontrolü gerçekleştirildi.

Antalya'da helikopter ve drone ile trafik kontrolü gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Antalya kara yollarında helikopter ve drone destekli denetim yapıldı.

Helikopter ve drone denetimlerinde 236 sürücüye, öğrenci servisi denetimlerinde ise 15 sürücüye çeşitli ihlallerden para cezası uygulandı.

Ayrıca, "Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı"nda 210 araç ve bin 261 yol kullanıcısına eğitim verildi.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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