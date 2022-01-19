Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı

Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

ANTALYA (AA) - Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Antalya kara yollarında helikopter ve dron destekli sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için 10-17 Ocak'ta denetimler yapıldı.

Denetimler sonucu 296 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı para cezası uygulandı.