Antalya’da hedef 200 bin yeni istihdam

İstihdam Seferberliği 2019 programı kapsamında Antalya'nın 2019 hedefini açıklayan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Antalya'da geçen seneki yakaladığımız turizmdeki başarı ve 2019'la ilgili bugünkü projeksiyona baktığımızda 200 bin rakamını yakalayabileceğimizi söylersek abartmış olmayız" dedi.

Antalya’da hedef 200 bin yeni istihdam

İstihdam Seferberliği 2019 programı kapsamında Antalya'nın 2019 hedefini açıklayan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Antalya'da geçen seneki yakaladığımız turizmdeki başarı ve 2019'la ilgili bugünkü projeksiyona baktığımızda 200 bin rakamını yakalayabileceğimizi söylersek abartmış olmayız" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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