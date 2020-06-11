Antalya'da haziranda kar manzaraları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya'da haziranda kar manzaraları

Antalya'da haziranda kar manzaralarıANTALYA'nın Kaş ilçesi ile Muğla'nın Seydikemer ilçesi arasındaki Batı Torosların en yüksek noktası olan Akdağ'ın zirvesi Uyluk Tepe'de hala kar bulunuyor.

11.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:29

Antalya'da haziranda kar manzaraları

ANTALYA'nın Kaş ilçesi ile Muğla'nın Seydikemer ilçesi arasındaki Batı Torosların en yüksek noktası olan Akdağ'ın zirvesi Uyluk Tepe'de hala kar bulunuyor. Haziran ayında bölgeye gelen vatandaşlar, manzaranın fotoğrafını çekiyor.

Batı Torosların en yüksek noktası olan 3024 metre yüksekliğindeki Akdağ'ın eteklerinde kar manzaraları görsel güzelliğiyle göze çarpıyor. 2700 metre yüksekliğindeki Evyaka Yaylası'nın yolu ise hala karla kaplı. Yaylaya gitmek için gelen araçlar geri dönüyor. Batı Toroslara gezmeye gelenlerin Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe Yaylası'ndan çıktıkları yolla, Muğla'nın Seydikemer ilçesinden gezmeye gelenlerin birleştikleri 2600 metre yüksekliğindeki İkiz Göller Yaylası'ndan yukarı doğru, tüm küçük vadiler karla dolu. Kar manzaralarını görenler, kendini haziran ayında değil, aralık ayında hissettiğini ifade etti.

Kar manzaraları Toroslara ayrı bir güzellik katarken, eriyen kar suları, vadilerden coşkulu biçimde Gömbe Ovası'na doğru akarak İkiz Gölleri dolduruyor. Birçok insan bu kar manzaralarını görmek için bölgeye gelerek, fotoğraf çekiyor.

Bölgeye gelenlerden İbrahim Ekinci, "Karşı tepe Akdağ'ın zirvesi 3024 metre. Haziran ayı olmasına rağmen her yer karla kaplı" dedi.

Erhan Yücesan ise, "Şu an batı Akdeniz en yüksek dağı Akdağ'dayız. Şu güzelliğe bakar mısınız? Hala kar var. Sularımız şarıl şarıl akıyor. Gelin bu güzelliği görün" diye konuştu.

Yusuf Şahin de, "Haziran ayındayız. Gördüğünüz gibi yollarımız kapalı" dedi.

Antalya'da haziranda kar manzaraları

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı Haber
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Vaka sayısı 480'e yükselince KKKA Bilim Kurulu acilen toplandı Haber
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Vaka sayısı 480'e yükselince KKKA Bilim Kurulu acilen toplandı
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' diyen muhabire küfür ve hakaret etti Haber
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor Haber
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün koronavirüsten hayatını kaybetti
CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi
Villarreal, taraftarların fotoğraflarını karton halinde tribünlere yerleştirdi
Villarreal, taraftarların fotoğraflarını karton halinde tribünlere yerleştirdi
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 378,7 liradan işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 378,7 liradan işlem görüyor
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Halk sağlığı için 5 aydır ailesini görmedi, takdir edileceği yerde ölesiye dayak yedi
Halk sağlığı için 5 aydır ailesini görmedi, takdir edileceği yerde ölesiye dayak yedi
Son Dakika: Yunanistan'ın 'Savaşa hazırız' açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor
BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Haziranda kar görenler fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor
Haziranda kar görenler fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor
Demokrasi mitinglerine katılmak da Demirci'yi kurtarmadı! FETÖ'cü Şükür'e attığı mesajlar başını yaktı
Demokrasi mitinglerine katılmak da Demirci'yi kurtarmadı! FETÖ'cü Şükür'e attığı mesajlar başını yaktı
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz
Türkiye'de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor
Türkiye'de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Berat Albayrak Fahrettin Altun
Magazin Seda Sayan Ebru Polat Gülben Ergen Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Tamer Tuna Semih Özsoy Bülent Uygun Hikmet Karaman
Daha Fazla Milli Haziran Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: Antalya'da haziranda kar manzaraları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 11:32:27. #1.15#
title