Antalya'da hazine arazilerindeki ağaçların kesildiğini iddia eden mahalleli bölgede nöbet tutuyor

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde hazine arazilerinde ağaçların kesildiğini iddia eden mahalle sakinleri, bölgede nöbet tutmaya başladı.

Hisarçandır Mahallesi sakinleri, mahallede bazı hazine arazilerinde iş makineleriyle ağaçların kesildiğini belirterek, durumu ilgili makamlara bildirdi.

Ağaçların kimler tarafından kesildiğini belirlemek ve bu durumun önüne geçmek isteyen mahalle sakinleri, bölgede nöbet tutmaya başladı.

Siyasi parti temsilcileri bir araya geldi

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP, İYİ Parti ve CHP'li temsilcilerin de katılımıyla mahalle halkını ziyaret etti.

Ağaçların kesildiği alanları inceleyen Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölge halkının sesine kulak veren tüm parti temsilcilerine teşekkür etti.

Ağaçların kesildiği videoları görünce çok üzüldüğünü dile getiren Taş, "Bu parti üstü, insani ve vicdani bir mesele. Milletin menfaati için partiler olarak gerektiğinde bir araya gelebiliriz. Burada da bunun bir örneğini görüyoruz." dedi.

Konuyla ilgili şikayetler üzerine durumu Antalya Valisi Ersin Yazıcı'ya bildirdiklerini anlatan Taş, ilgili bölge müdürlükleriyle de görüştüklerini söyledi.

Taş, Antalya'nın, denizin, yeşilin ve doğanın en güzel olduğu, dünyanın en özel kentlerinden biri olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bu şehre zarar vermeye kimsenin hakkı yok. Antalya'ya zarar vermek isteyenlerin karşısında siyasiler olarak dimdik dururuz. Konuyu bizzat takip edeceğiz. Burada 'sarı alan' olarak tabir edilen arazilerde talana, yetim hakkı yenmesine kimse müsaade etmeyecektir. Bölgede bazı siyasilerin isimleri kullanılıyor. Tüm siyasiler burada. Demek ki burada bir yalan var, isim kullanma, sahtekarlık var. Hiç kimse talan ederken, ağaçları keserken hiçbir siyasi partinin adını kullanamaz."

Bu durumun vahşet, insanlık dışı bir hareket olduğunu ifade eden Taş, buna izin vermeyeceklerini bildirdi.

4-5 farklı bölgede yaklaşık 150 dönümlük araziye iş makineleriyle zarar verildiğinin tahmin edildiğini söyleyen Taş, "Bölge halkı konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmuş. Biz de bu kişilerin kim olduğunun tespit edilmesi için suç duyurusunda bulunacağız. Konunun takipçisi olacağız." dedi.

"Üzülüyoruz ama korkmuyoruz"

Mahalle sakinlerinden Aynur Çakmak da kepçelerin ormanlık alana girmemesi için nöbet tuttuklarını belirtti. Kendilerinin de bu kişiler tarafından tehdit edildiklerini ileri süren Çakmak, "Ağaçları yıkıyorlar. Üzülüyoruz ama korkmuyoruz. Bu ağaçlar bize atalarımızdan emanet." ifadelerini kullandı.

Ayşegül Karateke ise devletin hazinesini sahiplenmeye çalışan kişiler olduğunu, bu kişilere karşı direneceklerini dile getirdi.

Musa Çoksu da yemyeşil arazilerin ağaçların kesilmesiyle grileştiğini, ağaçların kesilmesine çok üzüldüklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin