Antalya'da hayvanseverlere petshop eğitimi

09.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:12

Antalya Büyükşehir Belediyesince petshop

sahiplerine ve hayvanseverlere eğitim semineri verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım Orman Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen seminer, ASAT Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Seminerde, ev ve süs hayvanı satmak için iş yeri açmak isteyen katılımcılara, "CITES sözleşmesi", "Av ve yaban hayvanı satışı ruhsatlandırması", "Ev ve süs hayvanları satış, sarınma ve eğitim yerleri" hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitime katılan 12 hayvansevere de "Yerel hayvan koruma görevlisi" kimlik kartı verildi.

Kaynak: AA