Antalya'da hayvanlara sulu serinlik Antalya'da hayvanlara sulu serinlikAntalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin Ermenek Mahallesi'nde bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sıcaktan bunalan köpekler, suyla oynayıp serinliyor.

Antalya'da hayvanlara sulu serinlik

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin Ermenek Mahallesi'nde bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sıcaktan bunalan köpekler, suyla oynayıp serinliyor.

Kavurucu sıcakların yaşandığı Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi alarm durumuna geçti. Merkezde bir yandan sokak hayvanlarının tutulduğu bölümlerin detaylı temizliğiyle birlikte parazit ilaçlaması yapılırken diğer yandan sıcaktan bunalan hayvanların suyla oynayıp serinlemesi sağlanıyor.

Özellikle sokak köpekleri, hortumla sıkılan suyunu altında keyifli anlar yaşarken hayvanların tutulduğu bölümlerde özellikle öğle saatlerinde ıslatılıyor. Belediyenin veteriner hekimlerinden Ayşe Gencer, sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şu günlerde merkezdeki hayvanlarını suyla rahatlamalarının sağlandığını söyledi. Gencer, "Komşularımızdan, belediyemizin parklarda yer alan su kaplarını kontrolünü yapmalarını ya da sitelerinin, apartmanlarını önüne bir kap su bulundurmalarını rica ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA