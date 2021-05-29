Hayvanat Bahçesi ailesi 150 yeni doğumla zenginleşti
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Hayvanat Bahçesi ailesi 150 yeni doğumla zenginleşti

Hayvanat Bahçesi ailesi 150 yeni doğumla zenginleşti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hayvanat Bahçesi ailesi 150 yeni doğumla zenginleşti Zebra, ceylan, dağ keçisi ve lemur başta olmak üzere çeşitli türlerde 150'nin üzerinde yavru dünyaya geldi Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı'nda tam bir bahar havası yaşanıyor.

Hayvanat Bahçesi ailesi 150 yeni doğumla zenginleşti

Zebra, ceylan, dağ keçisi ve lemur başta olmak üzere çeşitli türlerde 150'nin üzerinde yavru dünyaya geldi

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı'nda tam bir bahar havası yaşanıyor. Zebra, ceylan, dağ keçisi ve lemur başta olmak üzere çeşitli türlerde 150'nin üzerinde yeni doğum gerçekleşti.

Geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkında doğum bereketi yaşanıyor. 140 türde 1580 hayvana ev sahipliği yapan Hayvanat Bahçesi'nin nüfusu yeni üyeleriyle birlikte artmaya devam ediyor.

150 yeni yavru

Hayvanat Bahçesinde zebra, eşek, ceylan, dağ keçisi ve lemurlar doğum yaparak, yavrularını dünyaya getirdi. Ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği zebralar yavruladı. Yedi zebranın olduğu hayvanat bahçesinde böylece zebra sayısı sekize yükseldi.

Hayran bırakıyorlar

Yeni doğumlar olmasının hayvan refahının iyi olduğunun bir göstergesi olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, "Hayvan popülasyonunun artması bizleri sevindiriyor. Bu dönem içerisinde 150'nin üzerinde yeni doğum gerçekleşti. Mart ayında 'Çakıl' zebra doğmuştu şimdi de yine bir dişi zebra sağlıklı olarak dünyaya geldi. Yine özellikle çocukların sevdiği hayvan türlerinden bir eşek üyemiz doğum yaparak sevimli bir sıpa dünyaya getirdi. Gelen ziyaretçiler hem küçük sıpayı hem de diğer eşeklere büyük ilgi gösteriyor. Ayrıca dağ keçisi ve ceylanlarda da yeni doğanlarımız oldu. Halka kuyruklu lemur ailesine de iki yeni üye geldi. Dişi lemurlar, yavrularını bir an yanından ayırmıyor. Dünyaya gözlerini açan yavrular, güzellikleriyle kendilerine hayran bırakıyorlar" diye konuştu.

Hayvanat Bahçesinde yeni doğan üyelere veterinerler ve bakıcıların kontrolünde özenle bakıldığını söyleyen Veteriner Hekim Aygül Arsun, baharın gelişiyle birlikte yeni doğan yavruları görmek için ziyaretçileri beklediklerini söyledi.

Hayvanat Bahçesi ailesi 150 yeni doğumla zenginleşti
Hayvanat Bahçesi ailesi 150 yeni doğumla zenginleşti
Hayvanat Bahçesi ailesi 150 yeni doğumla zenginleşti
Hayvanat Bahçesi ailesi 150 yeni doğumla zenginleşti
Hayvanat Bahçesi ailesi 150 yeni doğumla zenginleşti
Hayvanat Bahçesi ailesi 150 yeni doğumla zenginleşti
Hayvanat Bahçesi ailesi 150 yeni doğumla zenginleşti
Hayvanat Bahçesi ailesi 150 yeni doğumla zenginleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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