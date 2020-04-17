Antalya'da hayvan aşılama ve küpeleme çalışmasına ara verilmedi Antalya'da, büyük ve küçükbaş hayvanların aşılama ve küpeleme çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Antalya'da, büyük ve küçükbaş hayvanların aşılama ve küpeleme çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Antalya ve ilçelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından programa alınan ve her yıl uygulanan "Hayvan Hastalıkları ile Mücadele" ve "Koyun-Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi" yönetmeliği kapsamındaki aşılama ve küpeleme çalışması sürüyor.

Bu kapsamda, Serik ilçesinde hayvanlarda aşılama, kimliklendirme ve kayıt altına alma çalışmalarına devam edildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini alan ekipler, ilçede hayvancılıkla uğraşan vatandaşların kapısını çaldı.

AA muhabirinin Serik Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, ilçede kayıtlı 15 bin 251 büyükbaş ve 88 bin 477 küçükbaş hayvan bulunuyor. Bu hayvanlar için son 3 ayda 38 bin 806 doz aşılama yapıldı, 11 bin 895 yeni doğan hayvan ise küpelenerek kimliklendirildi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Çömezoğlu, yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadelenin sürdüğü günlerde hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmalarını da aksatmadan yürüttüklerini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği ilkbahar dönemi programını yüzde 85 oranında tamamladıklarını kaydeden Çömezoğlu, "Çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bu süreçte büyükbaş hayvanlara 11 bin 468 doz şap, 10 bin 952 doz LSD (çiçek) aşılamalarını yaptık. İl dışına, yaylaya gidecek küçükbaş hayvan aşılamalarına öncelik vererek, 5 bin 300 küçükbaş hayvanın da şap aşılamasını tamamladık." diye konuştu.

Mustafa Çömezoğlu, şunları söyledi:

"Aşı çalışmamız sürüyor. Son 3 aylık süreçte diğer aşılamalarla birlikte 38 bin 806 doz aşılama yaptık. Bu süreçte hayvan güncellemelerini de yapıyoruz. Yeni doğan 1270 buzağı ile 10 bin 625 küçükbaş hayvan da küpe takılarak kimliklendirildi. Ayrıca, kedi ve köpeklere kuduz aşılaması yapılıyor. Nisan ayı sonuna kadar tüm aşı çalışmamızı tamamlamış olacağız. Hayvanlar sağlıklı olmalı ki insanlar da sağlıklı olabilsin."

Kaynak: AA