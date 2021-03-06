Antalya'da hayırseverlerin desteğiyle 7 yaşındaki Halil Efe ilk adımını attı

Antalya'da serebral palsi hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 7 yaşındaki Halil Efe Anılır, hayırseverlerin yardımıyla alınan özel aparatlı yürüteç sayesinde ilk adımlarını attı.

Aksu ilçesinde Gülay-Cengiz Anılır çiftinin çocukları Halil Efe'ye, Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu ile Leman Gebizli Tüm Engelliler Yaşlılar ve Kimsesizlere Umut Işığı Derneğinin girişimleri sonucunda hayırseverlerin desteğiyle özel aparatlı yürüteç alındı.

Halil Efe, yürüteç sayesinde ilk kez ayakta durdu ve adım attı.

Leman Gebizli Tüm Engelliler Yaşlılar ve Kimsesizlere Umut Işığı Derneği Başkanı Güldane Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halil Efe'nin 7 yaşına kadar hiç adım atamadığını söyledi.

Ailenin kendilerine ulaşması üzerine hayırseverlerin desteğiyle aparatı temin ettiklerini belirten Kaya, "Halil ilk defa ayakta durdu. Gerçekten çok güzel bir duyguydu. Gerek ilk kez ayakta kalmasından gerekse bacak kaslarının gerilmesi nedeniyle acı ve mutluluk karışık bir şekilde gözyaşı döktü." diye konuştu.

Kaya, doktorların Halil Efe için "8 yaşına kadar yürümezse bir daha yürüyemez" dediğini aktararak bu nedenle özel aparatın çok önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş