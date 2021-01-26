Antalya'da hayırsever iş insanı Serik'e ortaokul yaptıracak
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Antalya'da hayırsever iş insanı Serik'e ortaokul yaptıracak

26.01.2021 16:43 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:43
Antalya'da hayırsever iş insanı Serik'e ortaokul yaptıracak

Antalya'da hayırsever iş insanı İbrahim Şahin tarafından Serik ilçesine ortaokul yaptırılacak.

Antalya'da hayırsever iş insanı İbrahim Şahin tarafından Serik ilçesine ortaokul yaptırılacak.

Vali Ersin Yazıcı, Antalya Valiliğinde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, İbrahim Şahin tarafından Karadayı Mahallesi'ne Naturalya İbrahim Şahin ismiyle Ortaokul kazandırılacağını belirtti.

Çalıştığı iller arasında hayırseverlerin en fazla olduğu kentin Antalya olduğunu aktaran Yazıcı, hayırseverlerin özellikle eğitime büyük katkı sağladığını bildirdi.

Genç hayırseverleri görmekten de büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Yazıcı, "Bu tür işler gönül işi. Genç yaşta eğitime yapmış olduğunuz bu girişim örnek bir davranış." ifadesini kullandı.

Yazıcı, Antalya'nın eğitimde öncü şehir olması için hayırseverler ile ilgili daire müdürleriyle işbirliği içinde olduklarını bildirdi.

İbrahim Şahin de doğduğu, büyüdüğü yere okul yaptırmayı hep istediğini belirtti. Bu hayalini gerçekleştirmek için bir yola çıktığını ifade eden Şahin, okuldan hem kente hem de Türkiye'ye hayırlı gençler yetişmesi temennisinde bulundu.

Vali Yazıcı, Şahin ile protokol imzaladı ve hayırsevere günün anısına plaket verdi.

Törene, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Serik İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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