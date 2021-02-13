Antalya'da hayata geçirilen "kedi apartmanı" ile sokak kedileri güvende olacak
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Antalya'da hayata geçirilen "kedi apartmanı" ile sokak kedileri güvende olacak

13.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 13.02.2021 15:54
Antalya'da hayata geçirilen

Antalya DokumaPark'ta, kediler için yapılan 3 katlı, 64 odalı "kedi apartman"ında sokak kedilerinin beslenme ve barınma ihtiyacı karşılanacak.

Antalya DokumaPark'ta, kediler için yapılan 3 katlı, 64 odalı "kedi apartman"ında sokak kedilerinin beslenme ve barınma ihtiyacı karşılanacak.

Bölgeye ziyarette bulunan Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarına çok kıymet verdiklerini, bu kapsamda sokak kedileri için 64 odalı şirin bir yapıyı hayata geçirdiklerini söyledi.

Sokak hayvanlarına hem beslenme hem de barınma noktaları yaptıklarının vurgulayan Tütüncü, "Belediyemiz gençlerin parlak fikirlerinden de yararlanıyor. Sosyal medyada bir kardeşimiz, kedi evi projesini bizimle paylaşınca hemen çalışmalara başladık." dedi.

Tütüncü, projenin kalbinde hayvan sevgisi olan herkesin dikkatini çektiğini ve farkındalık oluşturduğunu dile getirdi.

Kedi mamalarının Belediye tarafından üretildiğini belirten Tütüncü, "Ev, restoran, yemekhane atıklarından kedi ve köpek maması yapmayı başardık. Ürettiğimiz bu mamaları kentin değişik noktalarına oluşturulan beslenme odaklarına bırakıyoruz. Hayvanseverlere mamaları ücretsiz veriyoruz." diye konuştu.

Projeyi Kepez Belediyesi ile paylaşan Mehmet Yıldırım ise sosyal farkındalık yaratacak projeleri hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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